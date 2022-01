Zarobki w Biedronce, Lidlu, Netto i innych sieciach oraz małych sklepach po podwyżkach w 2022. Kraków oferuje więcej niż reszta Małopolski Zbigniew Bartuś

4500 zł brutto dla kasjerki, sprzedawcy, magazyniera – wynagrodzenia tego rzędu w dużych miastach, m.in. w Krakowie, zapowiada sieć Kaufland należąca do niemieckiego koncernu Schwarz. Podwyżki mają wynieść „do 400 zł na osobę”. Nieco niższe są stawki w drugiej sieci tego samego koncernu, czyli w Lidlu oraz w kontrolowanej przez Portugalczyków (Jeronimo Martins) Biedronce, największej sieci handlowej w Polsce. Ale i tu podwyżki są przesądzone. Powód: najwyższa inflacja w tym stuleciu i chroniczny brak pracowników. By przyciągnąć nowych, trzeba zaproponować atrakcyjne wynagrodzenie. Wedle GUS, w Małopolsce płace w handlu wzrosły rok do roku o 14 procent. Średnia dla całej sekcji „handel; naprawa pojazdów samochodowych” przebiła 5,1 tys. zł, a mediana w samym handlu to już ponad 4 tys. zł. Po ostatnich podwyżkach zaczynający karierę kasjer z wykształceniem podstawowym zarabia więcej niż wielu pracowników budżetówki z wykształceniem wyższym, m.in. początkujący nauczyciele i policjanci. Jeśli chcesz poznać aktualne stawki, kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.