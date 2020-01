Zarobki nauczycieli 2020: Zobacz pensje po podwyżkach, które obowiązują od 1 stycznia

Wiosną 2018 r. wybuchł strajk nauczycieli, którzy domagali się podwyżki wynagrodzeń o 1000 zł, rząd zgodził się na podwyżki na poziomie 9,6 proc., co jednak Związek Nauczycielstwa Polskiego uznał za zbyt mało. Po blisko miesiącu ZNP ogłosił zawieszenie protestu, który 15 października został wznowiony w formie strajku włoskiego.

Dlaczego tylko oni? Ponieważ do tej pory zarabiali tak mało, że bez podwyżek od 1 stycznia 2020 r. ich pensja wynosiłaby mniej niż płaca minimalna.

Zobacz też: PENSJA MINIMALNA 2020 - zarobki NETTO (na rękę) i BRUTTO. Najniższa krajowa płaca na miesiąc i nowa stawka za godzinę

"Żenujące jest, że wynagrodzenie nauczycieli trzeba zrównać z pensją minimalną!" - czytamy w komunikacie Związku Nauczycielstwa Polskiego. - "Co jeszcze oznacza projekt MEN? Zmniejsza się różnice między wynagrodzeniem np. stażystów z tytułem magistra w stosunku od stażystów z licencjatem, co oznacza, że nie opłaca się podnosić kwalifikacji. W dwóch ostatnich grupach zmniejszają się różnice w pensji nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu, co oznacza, że awansu też nie opłaca się robić."

- Te zmiany doprowadzą do jeszcze większego spłaszczenia wynagrodzeń nauczycieli. Tzn. nauczyciele z wyższymi kwalifikacjami i ci z niższymi będą mieli podobną wysokość pensji - zwracał uwagę po ogłoszeniu podwyżek Ryszard Proksa, przewodniczący Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność. - Z aprobatą natomiast przyjęliśmy zapowiedź premiera Mateusza Morawickiego, że nowy rząd będzie kontynuował politykę poprzedniego. Mamy nadzieję, że minister edukacji Dariusz Piontkowski wznowi rozmowy na temat nowego systemu wynagradzania nauczycieli - dodaje.