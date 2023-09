Zarobki absolwentów szkół wyższych w Krakowie. Nie jest dobrze...

Kraków w ogonie zestawienia

Na najwyższe wynagrodzenie mogli liczyć absolwenci stołecznych uczelni - średnio to 5 309,57 zł. O prawie 460 złotych mniej dostawali na start absolwenci szkół wyższych z Górnego Śląska i Zagłębia. Ich przeciętne zarobki to 4 850,97 zł. Osoby, które właśnie zamknęły za sobą drzwi uczelni wrocławskich, otrzymywały od pracodawców 4 616,24 zł miesięcznie.

Licencjaci i magistrzy

Świeżo upieczeni absolwenci krakowskich uczelni z tytułem licencjata zarabiali przeciętnie 3 815,93 złotych. To mniej niż średnia dla badanych miast wynosząca 4 057,52 złotych. Ci, którzy ukończyli studia drugiego stopnia, już dużo lepiej – ich średnie pensje to 4 523,34 zł. To więcej niż absolwenci jednolitych studiów magisterskich, których średnia wynagrodzeń wyniosła 3 688,49 złotych.

W Krakowie płace niższe niż rok wcześniej

- Rok 2021 to był czas pandemii. Jako organizatorzy Programu Kariera, największej tego typu inicjatywy w Polsce zrzeszającej wiele firm, wyraźnie widzimy, że to przede wszystkim młodych ludzi dotknęła sytuacja na rynku pracy wywołaną przez COVID-19. Uczestnictwo w stażach branżowych umożliwia zdobycie nowych umiejętności i wyższego wynagrodzenia – wyjaśnia Marian Owerko.2

I dodaje, że budowanie kariery to proces długotrwały. Dlatego nie ma nic dziwnego w tym, że rzadko kiedy moment odebrania dyplomu uczelni pokrywa się ze zmianami ścieżki zawodowej. – Sęk w tym, żeby zawodową przygodę zacząć w miarę wcześnie i lata studiowania wykorzystać na sprawdzenie się w różnych zawodach i branżach. To nie tylko sposób na zdobycie doświadczenia, ale także na znalezienie odpowiedzi na pytanie „Co chcę robić w życiu?”. Wydatnie w tym pomagają staże, które mają odpowiednio skonstruowany program, zapewniają opiekę na uczestnikami i pozwalają osadzić zawodowe obowiązki w szerszym kontekście. To właśnie dzięki temu mogą być wstępem do wielkiej kariery – mówi Marian Owerko.