Zaprzęg Świętego Mikołaja. Akcja, która daje radość

Grudzień to wyjątkowy miesiąc z wielu względów. To właśnie na koniec roku najczęściej robimy podsumowania i planujemy nasze przyszłe działania. W powietrzu czuć już zapach świąt, w radiu lecą świąteczne piosenki, a sklepy prześcigają się w świątecznych dekoracjach. Grudzień to też czas, kiedy myślimy więcej o innych, obdarowując najbliższych mniejszymi i większymi prezentami, które każdemu przynoszą wielką radość.

Nie wszyscy jednak zdają sobie sprawę, że dla niektórych grudzień nie jest aż tak wyjątkowym miesiącem. Często to smutek, stres i niepewność, jak w przypadku niektórych dzieci objętych wsparciem Domu Małego Dziecka im. Jana Brzechwy – specjalistyczną placówką, w której pomoc znajdują najmłodsze dzieci do 6 roku życia oraz małoletnie matki.

Jako Polska Press Grupa, wydawca m.in. małopolskich dzienników Gazeta Krakowska i Dziennik Polski, chcemy w tym w świątecznym miesiącu wywołać jak najwięcej uśmiechów na twarzach najmłodszych. Nie zrobimy tego jednak sami – potrzebujemy pomocy zaprzyjaźnionych firm i przedsiębiorców, którzy mogą do tego dołożyć swoją cegiełkę.