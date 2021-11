Zaprojektowani – Krakowskie Spotkania z Dizajnem od 22 do 27 listopada OPRAC.: Paweł Gzyl

Bartłomiej Jurecki - autor książki „Twardy jak skała, silna jak halny. Portrety polskich górali” Materiały prasowe

Zaprojektowani – Krakowskie Spotkania z Dizajnem to otwarte dla wszystkich spotkania z modą, fotografią, architekturą wnętrz i visual merchandisingiem w siedzibie Krakowskich Szkół Artystycznych, ul. Zamoyskiego 52 w Krakowie oraz w Galerii Tetmajera 83. Od 22 do 27 listopada można wziąć udział w cyklu bezpłatnych wykładów i warsztatów, a także w otwarciu wystawy Fotoprzestrzenie. Projekt jest współfinansowany ze środków Miasta Krakowa w ramach Sztuki do Rzeczy.