„Zapora. Nigdy się nie poddam”. Koncert Galowy w hołdzie Żołnierzom Wyklętym w Filharmonii Krakowskiej w poniedziałek 20 lutego

Solistom na scenie towarzyszyć będzie Chór i Orkiestra Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie. W sekcji rytmicznej usłyszymy: Marka Pawełka – fortepian oraz aranżacje, Witolda Górala – gitary, Pawła Kuźmicza – gitara basowa, Grzegorza Fiebera – perkusja oraz Tomasza Bieleckiego – perkusjonalia. Artystami zadyryguje Janusz Wierzgacz, który jest również autorem muzyki do pieśni, które wybrzmią tego wieczoru.

Warstwę muzyczną uzupełnią sceny aktorskie w wykonaniu Dariusza Wieteski w roli mjr. Hieronima Dekutowskiego oraz Grupy Rekonstrukcyjno-Filmowej Bemowo. Zdjęcia do scen zrealizowano w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie. Muzyczną opowieść dopełnią materiały archiwalne.

Koncert „Zapora. Nigdy się nie poddam” to widowisko muzyczno-multimedialne opowiadające o życiu mjr. Hieronima Dekutowskiego „Zapory”. Na tę okazję powstało dziewięć nowych pieśni do słów Jerzego Łysińskiego, które zaśpiewają znani i lubiani polscy artyści: Kasia Moś, Izabela Szafrańska, Janusz Radek i Staszek Plewniak oraz Finaliści Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Niezłomnej i Niepodległej. im. Henryka Rasiewicza „Kima”.

Organizatorami wydarzenia są: Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie, Stowarzyszenie Passionart, Filharmonia im. Karola Szymanowskiego w Krakowie oraz Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie.

Koncert zostanie zarejestrowany przez TVP3 Kraków. Emisja zaplanowana jest na 1 marca 2023 r. w ogólnopolskim paśmie TVP3. Całość wyreżyseruje Grzegorz Sadurski. Filharmonia Krakowska prowadzi sprzedaż biletów w cenie 5 zł. Bilety można zakupić w kasie bądź poprzez stronę: https://filharmoniakrakow.pl/public/program/koncert-galowy-w-hodzie-onierzom-wykltym

Hieronim Dekutowski „Zapora” urodził się 24 września 1918 r. w Dzikowie pod Tarnobrzegiem. We wrześniu 1939 r. prawdopodobnie walczył jako ochotnik w obronie Lwowa. Później został internowany na Węgrzech, skąd przedostał się do Francji, a stamtąd do Wielkiej Brytanii.