Zapomniane tereny wokół EXPO Kraków zmianiają swoje oblicze. Nowe drogi, bloki, galeria handlowa

"Remont będzie kosztował ok 300 tys zł. Po analizie zakresu zdecydowaliśmy o kompleksowym remoncie chodnika. Prace będą prowadzone w maju i czerwcu – na pewno zakończą się do 15 czerwca" - takie…

Deweloper wybuduje nowy układ drogowy – będzie on składał się z trzech rond oraz skrzyżowań o wyniesionych powierzchniach. Pojawią się nowe chodniki, przejścia dla pieszych z dedykowanym oświetleniem oraz fragment drogi dla rowerów.

Nowa inwestycja wpłynie na poprawę przepustowości skrzyżowania Nowohucka – Ciepłownicza (pas do skrętu w prawo w ul. Ciepłowniczą oraz rozbudowa wlotu ul. Ciepłowniczej do trzech pasów ruchu). Zostanie wybudowany brakujący odcinek drogi dla rowerów (od mostu Nowohuckiego wraz z przejazdem przez wjazd do centrum handlowego oraz na drugą stronę tej ulicy i powiązaniem z okolicznym układem dróg rowerowych tym obecnym i planowanym). Ulica Centralna zyska połączenie z ulicą Ciepłowniczą, co umożliwi dojazd do tego obszaru z różnych stron.