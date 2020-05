Zapomniane podczas pandemii: dzieci. O nich nie rozmawiamy, a to one ze skutkami kryzysu będą żyły najdłużej

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę zorganizowała kampanię „Za drzwiami” mającą na celu zachęcanie do reagowania w przypadku podejrzenia o agresję skierowaną wobec dzieci. Trudna sytuacja związana z pandemią Covid-19 odbija się na najmłodszych. Z danych fundacji wynika, że liczba interwencji podejmowanych przez wolontariuszy w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia dziecka wrosła w gwałtownym tempie - w okresie po ogłoszeniu obostrzeń związanych z epidemią jest ich 2 razy więcej. Tak źle nie było od 11 lat. Najmłodsi żyją pod ogromną presją. Ma to swój rezultat także w rosnących statystykach Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży, działającego na płaszczyznach: mailowej i telefonicznej. - Od momentu rozpoczęcia izolacji zauważyliśmy ogromny wzrost przesyłanych do nas wiadomości mailowych. Dzieci dzwonią z różnymi problemami: są osamotnione, boją się o szkołę, psują się ich relacje z rodzicami i rówieśnikami. Mówią także o przemocy doświadczanej w domu – opowiada Michalina Kulczykowska.

Warto dodać, że Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży jest anonimowy. Rozmówca nie musi się przedstawiać, wystarczy, że wysłucha, co ma do powiedzenia konsultant przekazujący informacje o możliwościach wsparcia. Michalina Kulczykowska tłumaczy: Działamy według reguły ABCD. Nasz telefon jest anonimowy, bezpieczny i bezpłatny, kierujemy się cierpliwością i dyskrecją. Dzięki temu jesteśmy w stanie wzbudzić zaufanie młodego człowieka i jak najlepiej mu pomóc.

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę poprzez akcję „Za drzwiami” zachęca do wzmożonej uwagi – w tych trudnych czasach powinniśmy przyglądać się dzieciom jeszcze mocniej. Być może najmłodsi w naszym sąsiedztwie cierpią. O empatię prosi dr Monika Sajkowska, prezes Fundacji: Często nie reagujemy, bo obawiamy się, że możemy kogoś niesłusznie oskarżyć albo że podjęte działanie będzie nieskuteczne. Tymczasem w wielu sytuacjach dziecko może uratować właśnie ta chwila czyjejś odwagi i odpowiedzialności, by sięgnąć po telefon i zawiadomić odpowiednie służby.

UNICEF apeluje o pomoc dla dzieci poszkodowanych przez pandemię koronawirusa

UNICEF zwrócił się z apelem o pomoc finansową potrzebną do niwelowania skutków pandemii koronawirusa. Zgodnie z szacunkami organizacji w ciągu najbliższych 6 miesięcy codziennie będzie umierało ok. 6 tysięcy dzieci więcej niż zwykle z powodu przeciążonej służby zdrowia. Covid-19. Tak wynika z analizy naukowców z John Hopkins Bloomberg of Public Health, opublikowanej niedawno w czasopiśmie The Lancet Global Health.