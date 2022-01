Zapomniana pijalnia w Wysowej, zatopione Stare Maniowy, spokojne Wyciąże. Małopolskie wsie dziesiątki lat temu [ARCHIWALNE ZDJĘCIA]

Małopolskie wsie na archiwalnych zdjęciach. Tak wyglądały dekady temu

Wilcze ciąże - Wyciąże

Wieś Wyciąże (teraz Osiedle Wyciąże wchodzące w skład Dzielnicy XVIII Nowa Huta) od powstania do XVIII wieku była własnością kapituły krakowskiej - Wyciąże liczyło wtedy 400 mieszkańców, 70 domów, dwór, 2 karczmy i młyn, następnie należała kolejno do skarbu państwa austriackiego i do rodziny Wodzickich, którzy zarządzali miejscowym obszarem dworskim do 1945 r. w XIX wieku powstał nieistniejący już dworek – własność rodu Szumlańskich, a następnie Wójcików. Wyciąże zostało przyłączone do Krakowa w 1973 r.