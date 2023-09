Zaplanuj z nami wycieczkę do Sanoka, czyli bramy Bieszczad. Sprawdź najciekawsze atrakcje miasta w sam raz na weekend

Sanok, niewielkie miasto województwa podkarpackiego, jest znane przede wszystkim jako brama wjazdowa do Bieszczad. Znajduje się tu wiele atrakcji, które sprawią, że spędzicie tu weekend pełen wrażeń i niezapomnianych chwil. Oto nasza lista 5 najciekawszych miejsc, które warto odwiedzić podczas pobytu w Sanoku.

Sanok – najciekawsze atrakcje na weekend

Sanok, niewielkie miasto położone w malowniczej Kotlinie Sanockiej, w województwie podkarpackim, często kojarzone jest jedynie jako punkt w drodze do Bieszczad. Jednak to ogromna niesprawiedliwość wobec tego urokliwego miejsca. Sanok to skarbnica fascynujących atrakcji, które warto poznać podczas weekendowej wyprawy.



CC BY-SA 4.0 Silar/wikimedia.org/zdjęcie ilustracyjne

Muzeum Historyczne w Sanoku – Zamek Królewski

Historia Sanoka sięga już XII wieku, kiedy to było częścią Rusi. W 1339 roku miasto otrzymało prawa miejskie, a rok później zostało przyłączone do Polski przez króla Kazimierza Wielkiego. Za jego panowania, na miejscu dawnego grodu, wzniesiono gotycki zamek, który później, na polecenie Bony Sforzy, został przebudowany w stylu renesansowym w latach 1523-1548.

Dziś Zamek Królewski to jedna z głównych atrakcji Sanoka. Na jego pozostałościach znajduje się taras widokowy, z którego rozciąga się zachwycająca panorama na okolicę i spływający pod zamkiem San. Sam zamek również przeszedł gruntowną renowację i dzisiaj można go zwiedzać. Za panowania króla Kazimierza Wielkiego powstał gotycki zamek, który później przebudowano w stylu renesansowym. Dziś Zamek Królewski w Sanoku to jedna z głównych atrakcji miasta.



CC BY-SA 3.0 APN-PL/wikimedia.org/zdjęcie ilustracyjne

Kolekcja Ikon w Sanoku – Sztuka Cerkiewna XV-XIX Wieku

Kolekcja ikon w Muzeum Historycznym w Sanoku to niezwykłe zbiorowisko ponad 700 ikon, głównie namalowanych na drewnie, datowanych od XV do XIX wieku. Te wyjątkowe dzieła stanowią pozostałość po zniszczonych cerkwiach i są niemymi świadkami minionych epok. To fascynująca podróż w czasie i przestrzeni, odkrywanie sztuki cerkiewnej i jej głębokich korzeni. Sztuka cerkiewna to nieodłączna część historii Sanoka i regionu. W Muzeum Historycznym w Sanoku znajduje się imponująca kolekcja ikon, głównie malowanych na drewnie. To prawdziwe skarby i ważny element dziedzictwa kulturowego.



CC BY-SA 3.0 Adam Kliczek/wikimedia.org/zdjęcie ilustracyjne

Galeria Zdzisława Beksińskiego w Sanoku

Zdzisław Beksiński, jedno z największych artystycznych talentów XX wieku, urodził się w Sanoku i choć przeprowadził się stąd do Warszawy, zawsze pozostał związany z rodzinnym miastem. Po swojej tragicznej śmierci w 2005 roku, Muzeum Historyczne w Sanoku stało się jego spadkobiercą. Zdzisław Beksiński przekazał mu kilka tysięcy prac, w tym rysunki, grafiki, fotografie i obrazy. Jest to największa na świecie kolekcja dzieł tego wybitnego artysty.

Starówka i Rynek w Sanoku

Starówka Sanoka to miejsce, gdzie historia łączy się z nowoczesnością. Zadbane kamienice, czyste ulice i odrestaurowane place tworzą wyjątkową atmosferę. Rynek w Sanoku, który ma kształt kwadratu o bokach wynoszących 100 metrów, jest jednym z najpiękniejszych w Polsce. Został wytyczony w 1786 roku przez władze austriackie i do dziś zachował swoje uroki. Spacerując uliczkami Sanoka, można przenieść się w czasie i poczuć ducha miasta sprzed lat. Rynek w Sanoku to prawdziwa perełka i jedno z najładniejszych tego typu miejsc w Polsce. Jego kształt przypomina kwadrat o bokach wynoszących 100 metrów. To serce miasta, które zostało wytyczone przez władze austriackie po gruntownej przebudowie w 1786 roku. Spacer po tym urokliwym miejscu to prawdziwa podróż w czasie.



CC BY-SA 3.0 Lowdown/wikimedia.org/zdjęcie ilustracyjne

Skansen – Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku

Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku to pierwszy i największy skansen w Polsce oraz jedno z najpiękniejszych muzeów na wolnym powietrzu w Europie. Znajduje się on malowniczo, u podnóża Białej Góry. To wyjątkowe miejsce pozwala cofnąć się w czasie i poznać bogactwo kulturowe regionu oraz jego burzliwą historię.

Skansen rozpoczyna się od Galicyjskiego Rynku, gdzie można zobaczyć domy rzemieślników i sklepy. To podróż w czasie i przestrzeni, która ukazuje życie różnych grup etnograficznych z obszaru pogórza i wschodniej części polskich Karpat. Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku to skansen, który jest jednym z największych i najpiękniejszych muzeów na wolnym powietrzu w Europie. To nie tylko miejsce, w którym można cofnąć się w czasie, ale także poznać bogactwo kulturalne regionu i jego burzliwą historię. milosk/123rf.com/zdjęcie ilustracyjne Sanok to nie tylko miejsce tranzytowe na drodze do Bieszczad. To miasto bogate w historię, kulturę i fascynujące atrakcje. Muzeum Historyczne, Zamek Królewski, kolekcja ikon, galeria Zdzisława Beksińskiego, starówka i skansen to tylko niektóre z miejsc, które warto odwiedzić podczas weekendowej wizyty w Sanoku. Daj się oczarować urokowi tego miasta i odkryj jego ukryte skarby.