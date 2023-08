Zaplanuj wyprawę w Rudawy Janowickie. Poznaj najciekawsze miejsca i atrakcje

Niezwykły krajobraz Rudaw Janowickich

Rudawy Janowickie, leżące między Doliną Bobru a Przełęczą Kowarską, to niewielki obszar o wielkim urokliwym potencjale. Charakteryzuje się stromymi stokami, malowniczymi grzbietami oraz imponującymi formacjami skalnymi. Zwłaszcza Góry Sokole i Janowickie Garby kryją w sobie niezliczone skałki, będące rajem dla wspinaczy skałkowych.

Rudawy Janowickie, malownicze pasmo górskie w Sudetach Zachodnich, skrywają w sobie niezwykłe przygody dla miłośników przyrody, wędrówek i pięknych widoków. To obszar o unikalnym charakterze, z różnorodnością krajobrazu i atrakcji, które przyciągają turystów z całego świata.

Szlaki i atrakcje Rudaw Janowickich — odkryj ich urok

Wybierając się w Rudawy Janowickie, warto zobaczyć atrakcje takie jak Sokolik. To doskonały punkt widokowy, zapewniający na Karkonosze i Kotlinę Kamiennogórską. Skalnik, najwyższy szczyt w Rudawach Janowickich, górujący na wysokości 945 m n.p.m. to kolejne miejsce idealne na wycieczkę. Miłośnicy średniowiecznych zamków powinni skierować swoje kroki w stronę ruin zamku Bolczów. Ruiny zamku Bolczów oraz Starościńskie Skały to kolejne perełki, które zachwycają nie tylko wędrówką, ale także historią i malowniczym otoczeniem.