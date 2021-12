Zaplanuj Sylwester 2021/2022!

Przepisów na udany sylwester jest wiele Pixnio

Co kraj to… Sylwester. Warto zatem przyjrzeć się, jakie zwyczaje panują w innych europejskich krajach. Odmienne i jednocześnie ciekawe pomysły mogą stać się doskonałą inspiracją do zaplanowania własnego dnia 31 grudnia!

Włosi słyną z gorącego temperamentu, nietrudno się domyślić, że mają najbardziej hucznie obchodzony Sylwester w całej Europie. Świętują na ulicach do białego rana, króluje spontaniczność i fantazja, także w ubiorze.

Brytyjczycy bawią się nad Tamizą, a zabawa musi być w świetle efektownych, kolorowych fajerwerków.

We Francji młodsze pokolenie bawi się w klubach, natomiast osoby starsze odwiedzają wystawne bale i bankiety. Liczy się dobra kuchnia. Podobnie jest i u nas, nie brakuje bowiem miejsc, gdzie nawet lista koktajli to pełna niespodzianek podróż po najróżniejszych smakach. Jeśli myślicie o wyjściu do restauracji, lepiej dokonać rezerwacji zawczasu. Pyszne jedzonko i gorąca atmosfera, to jest to!

Wyjście do restauracji to może być podróż po najróżniejszych smakach! Pixnio

Nadal nie wiesz, jak spędzić Sylwestra? Zastanawiasz się, który wariant wybrać, a na samą myśl o tym, zaczyna boleć Cię głowa?