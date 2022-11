Zaplanuj grudniowy relaks. Idealny czas na chwilę przyjemności

Okazuje się też, że takie miesiące jak listopad czy grudzień są idealną porą na mini city break.

Zaplanuj grudniowy relaks: Widok wart każde pieniądze

Domki na Grapie to miejsce, gdzie oprócz komfortowego pobytu mamy zagwarantowany wspaniały widok. W okolicy znajdziemy doskonałe warunki do uprawiania trekkingu i jazdy na rowerze. Na miejscu dostępny jest bezpłatny prywatny parking. Na terenie obiektu mamy do dyspozycji, oprócz ogrodu z widokiem na Tatry, plac zabaw, sprzęt do grillowania i taras.

Krystalicznie czyste powietrze i piękne górskie widoki - czegóż chcieć więcej? Pexels

Zaplanuj grudniowy relaks: Zachwycająca chata

Drewniana, w tradycyjnym stylu, ale nowiutka i wyposażona we wszystko, co jest potrzebne do komfortowego wypoczynku Chata Dwie Doliny czeka! Dom jest zawsze przygotowany na przyjazd gości i elegancko udekorowany (świeże kwiaty, wino) z dbałością o najmniejszy szczegół. Każdego dnia można odkryć nowy powód do zachwytu! Do dyspozycji gości jest sauna i balia z jacuzzi, perfekcyjnie wyposażona kuchnia oraz malownicze szlaki Beskidu Sądeckiego, także rowerowe.