Zaparkowała samochód w miejscu utrudniającym remont. Finał interwencji okazał się mocno zaskakujący Aleksandra Łabędź

Aneta Żurek

W poniedziałkowy (14 listopada) poranek do Straży Miejskiej wpłynęło zawiadomienie, że na osiedlu Zgody 7 znajdują się pojazdy, które utrudniają prowadzenie prac remontowych. Po stawieniu się strażników we wskazanym miejscu okazało się, że tylko jedno auto faktycznie stoi w problematycznym miejscu. Najciekawsze jednak w tej całej historii było to, że samochód, który utrudniał przeprowadzenie prac był poszukiwany przez policję, a kobieta kierująca pojazdem na widok strażników miejskich próbowała odjechać.