Zapadł wyrok w sprawie kierowniczki Ikei, która zwolniła pracownika za krytyczny wpis o osobach LGBT

Proces w Krakowie

**

Oskarżona Katarzyna N. zwolniła go z pracy i za to teraz odpowiada - przed sądem nie przyznała się do winy.

Podkreśliła, że pracownik miał prawo wyrazić swoje poglądy, ale nie w sposób, który obraża innych.

Sprawa wywołała jeszcze proces w sądzie pracy, bo Janusz Komenda uważa, że został niesłusznie zwolniony i wnosi w pozwie przeciwko IKEI o przywrócenie do go obowiązków. Co rzadkie i niespotykane do procesu włączyła się prokuratura. Tu kolejna rozprawa odbędzie się 20 kwietnia 2021 r.