Zamknięte ulice i zmiany w komunikacji miejskiej w Nowej Hucie w związku z igrzyskami. Sprawdź, kiedy i gdzie nie pojedziesz Marcin Banasik

Zamknięta dla ruchu została już ul. Bulwarowa na odcinku od Al. Solidarności do ul. Kocmyrzowskiej Marcin Banasik

Od poniedziałku 26 czerwca do środy oraz w sobotę 1 lipca na terenie Nowej Huty będą odbywać się zawody sportowe w ramach trwających Igrzysk Europejskich 2023. W tych dniach, w godzinach ok. 9 – 14 każdego dnia zostanie zamknięta dla ruchu ul. Bulwarowa na odcinku od Al. Solidarności do ul. Kocmyrzowskiej oraz ul. Kocmyrzowska na odcinku od ul. Bulwarowej do Ronda Kocmyrzowskiego im. ks. Gorzelanego (wraz ze skrzyżowaniem z ul. Obrońców Krzyża).