Zamieszkać w Prokocimiu lub Rżące? Miasto proponuje mieszkania za niespełna pół miliona złotych

Jest to mieszkanie na trzecim piętrze, które składa się z czterech pokoi, kuchni, łazienki, pomieszczenia WC i przedpokoju. Lokal posiada instalacje elektryczną, wodną, kanalizacyjną, gazową, centralnego ogrzewania, centralnej ciepłej wody oraz wentylacyjną. Instalacja gazowa jest skręcona i kwalifikuje się do wymiany. Również instalacja elektryczna powinna zostać wymieniona. Ogrzewanie w budynku oraz centralna ciepła woda są zasilane z MPEC.

Przy ul. Teligi 18 można zostać właścicielem (oraz mieszkańcem) lokalu o powierzchni użytkowej 57,45 metrów kwadratowych. Jest on oferowany z ceną wywoławczą 491 tys. złotych.

Budynek, w którym znajduje się ten lokal, jest pięciokondygnacyjny. Mieszkanie mieści się na IV piętrze i składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, pomieszczenia WC i przedpokoju. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną, gazową i wentylacyjną, a także centralne ogrzewanie z MPEC. Wymaga jednak kapitalnego remontu. Jak informuje Urząd Miasta Krakowa, osoby zainteresowane nabyciem tego lokalu mogą go oglądać 13 września oraz 3 października w godz. 14-14.30.

Ten lokal kwalifikuje się do kapitalnego remontu. Stolarka drzwiowa oraz okienna również (przy czym jedno okno jest wymienione).

Najniższą cenę wywoławczą - 413,1 tys. zł - ma trzeci oferowany przez miasto lokal: przy ul. Schweitzera 1 (Rżąka). Mieszkanie to ma 60,68 mkw. powierzchni użytkowej i wystawione jest na sprzedaż wraz z pomieszczeniem przynależnym - piwnicą o powierzchni 10,57 mkw. Miasto już kolejny raz szuka chętnego na to mieszkanie - pierwszy przetarg odbył się 21 czerwca br.

Budynek, w którym mieści się ten lokal, został wybudowany w 1988 r. w technologii wielkopłytowej. Jest czteroklatkowy. Klatki I, III i IV są 3-kondygnacyjne, a klatka II jest 4-kondygnacyjna.

Lokal nr 15 jest położony w III klatce na parterze i składa się z: trzech pokoi, kuchni, łazienki, pomieszczenia WC i przedpokoju. Wyposażony jest w instalację elektryczną, gazową, wodno-kanalizacyjną i wentylacyjną. Instalacja elektryczna kwalifikuje się do wymiany. Ogrzewanie lokalu odbywa się z sieci c.o. (MPEC). Nabywcę tego mieszkania czeka remont kapitalny. Stolarka drzwiowa i okienna kwalifikuje się do wymiany.

Osoby zainteresowane kupnem tego mieszkania mogą je obejrzeć 28 września lub 26 października w godz. 14.30-15.