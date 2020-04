zobacz galerię (11 zdjęć) "Dirty Dancing" (reż. Emilie Ardolino). film z 1987 roku z gwiazdorskimi rolami Patricka Swayze i Jennifer Grey. Szesnastoletnia Frances poznaje na wakacjach w ekskluzywnym ośrodku wypoczynkowym przystojnego instruktora tańca. Mimo wielu różnic łączy ich wspólna pasja. Między młodymi ludźmi rodzi się uczucie. Muzyka do filmu zdobyła Oskara i Złoty Glob. fot. materiały prasowe zobacz galerię (11 zdjęć)

Tęsknicie już za tym, by pójść na imprezę i tańczyć do białego rana? Niestety, nie możemy was zabrać na tańce, ale możemy zaproponować oglądanie filmów o tańcu. Wprawdzie endorfin, jakie dostarcza sam taniec oglądanie nie zastąpi, ale można udoskonalić warsztat podpatrując bohaterów, zanim sami będziemy mogli wyjść na parkiet. Kultowe tytuły, nagrodzone Oscarem, a nawet kreskówki. Znacie je wszystkie?