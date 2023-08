Zamiast płacić za parkowanie, atakują kontrolerów. Koniec z samowolką. Kontrolerzy OPP przeszli kurs samoobrony

Kurs samoobrony dla kontrolerów strefy płatnego parkowania

Obecnie kontrole Obszaru Płatnego Parkowania w Krakowie prowadzi w sumie 34 pracowników, którzy poruszają się w danym sektorze jednoosobowo. Każdego dnia podczas swojej pracy są narażeni na wiele nieprzyjemności ze strony kierowców. Czasami są to ataki słowne, ale również zdarzają się ataki fizyczne. Urzędnicy powiedzieli "Stop!" i zaprosili kontrolerów na kurs samoobrony.

– W trakcie szkolenia kontrolerzy mieli możliwość posłuchania o technikach radzenia sobie z osobą agresywną. W części praktycznej poznali jak prawidłowo bronić się w przypadku próby ataku. Skorzystaliśmy z doświadczeń straży miejskiej – podkreśla Rafał Herda, kierownik Działu Obsługi Terenowej OPP.

Z kolei Marek Anioł, rzecznik prasowy krakowskiej straży miejskiej mówi: – Cieszymy się, że nasza współpraca się zacieśnia. To dla nas bardzo ważne, że możemy dzielić się wiedzą i doświadczeniem. Pamiętajmy, że zajęcia z samoobrony to nie tylko obrona fizyczna, to także wykształcenie w sobie cech opanowania i spokoju, nie panikowania w sytuacjach niebezpiecznych, umiejętność rozpoznania zagrożenia czy ukrytej agresji. Psychika w takim momencie jest bardzo ważna i ma w zasadzie decydujące znaczenie w skutecznej obronie. Oczywiście kursy, szkolenia czy treningi nie dają pewności, że obronimy się przed każdym przeciwnikiem, w każdej sytuacji, ale na pewno rośnie nasze poczucie pewności siebie i komfort psychiczny.