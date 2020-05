W niedzielę planowane były wybory prezydenckie. Okazało się jednak, że odwołano je tuż po telewizyjnej debacie prezydenckiej. Mieszkańcy Krakowa zamiast do urn wybrali się więc do parków, które mocno zazieleniły się po ostatnich deszczach. Zobaczcie, jak krakowianie wypoczywają w paku Krakowskim i Bednarskiego i jak przyroda "wybuchła" zielenią i paletą kolorów. Zapraszamy do galerii.