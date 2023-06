Zamek w Muszynie coraz piękniejszy. Na baszcie montują dach. Częściowo zrekonstruowana budowla wkrótce będzie dostępna dla turystów

Atrakcje na wzgórzu zamkowym w Muszynie

Muszyna cały czas inwestuje w rozwój turystki. Co roku dzięki rozbudowie atrakcji może liczyć na kolejnych turystów. Prawdziwym hitem są ogrody na Zapopradziu, ale także duże zainteresowanie wzbudza zamek, który obecnie jest placem budowy. Burmistrz Jan Golba zapewnia, że prace zakończą się tam pod koniec czerwca. Z daleka można zobaczyć basztę, na której montują dach.

Obecnie trwa montowanie dachu na odbudowanej wieży. Artur Królikowski

Do użytku zwiedzających zostaną udostępnione pomieszczenia zamkowe, dziedziniec, baszta, platforma widokowa oraz pomieszczenia gastronomiczne. Pomimo tego, że jest to jeszcze plac budowy, już dzisiaj miejsce to przyciąga liczne rzesze turystów i wzbudza ogromne zainteresowanie.