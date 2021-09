Zamek w Liwie. Historia, ciekawostki, nocleg, restauracje. Budowla, która wciąż strzeże nieistniejącej granicy

Początkowo mury wznoszono tylko do pewnego poziomu i prace przerwano w wyniku konfliktu pomiędzy inwestorem a wykonawcą. Przerwa w budowie trwała jeszcze po śmierci księcia Janusza, który zmarł w 1429 r. Prace wznowiono dopiero w 1437 r., po tym jak syn Janusza, książę Bolesław IV przekazał na budowę warowni 14 kop groszy. Wtedy też mury podwyższono do planowanej pierwotnie wysokości i zwieńczono je charakterystycznymi blankami.

Zamek w Liwie - architektura, historia Murowany gotycki zamek na regularnym planie zbliżonym do kwadratu o boku 33 metrów, z murami z cegły palcówki posadowionymi na kamiennej podmurówce o wysokości 8 metrów został wzniesiony za sprawą decyzji księcia mazowieckiego Janusza I Starszego. Podczas wznoszenie murów zamku jego budowniczowie zniwelowali wały dawnego grodu, wzmocnili dębowymi palami jego otoczenie a w środku zachodniego odcinka muru obwodowego wznieśli basztę z wjazdową bramą.

W 1512 r. rozpoczęła się przebudowa zamku, której nadrzędnym celem było podniesienie jego walorów obronnych, jak również ale modernizacja w celu nadania mu charakteru rezydencji. W tym czasie Liw wchodził w skład majątku księżnej mazowieckiej Anny - wdowy po Konradzie III Rudym. Tutaj też zmarła ona w 1522 r. Przebudowa zaowocowała tym, że mury obwodowe podwyższono do 12 m, zmieniono otwartą dotychczas basztę i po podniesieniu oraz zwiększeniu grubości jej murów pokryto ja dachem. Tym samym wieża bramna uzyskała trzy kondygnacje. W tak powstałej wieży umieszczono w piwnicy celę więzienną, a na drugiej kondygnacji nowoczesną zbrojownię. Natomiast trzecia kondygnacja mieściła się na wysokości ganków obronnych. Tu również mieścił się wykusz latrynowy.

W późniejszym okresie, do północnego odcinka muru okalającego zamek dobudowano istniejący dziś tylko w przyziemiu Dom Duży - Domus Magnus, a w miejscu obecnego budynku, w którym znajduje się muzeum dostawiono Dom Mniejszy - Domus Minor oraz drewniany spichlerz. Budynki te były podpiwniczone i miały mury sięgające ponad 2 metrów grubości. Ze względu na niewielkie rozmiary warowni większość jego funkcji gospodarczych została przeniesiona do przygródka, na który składały się zabudowania umieszczone częściowo na palisadzie po obu stronach grobli przerzuconej przez tutejsze mokradła.

Po 1570 r. zamek znalazł się już w granicach Królestwa Polskiego. Znalezienie się jego w granicach Polski przyczyniło się znacząco do spadku militarnego znaczenia zamku. Tym samym przestał on już dotychczasowe funkcję warowni granicznej. Wtedy też jego funkcje administracyjne zaczęły brać górę nad modernizacjami wojskowymi tych umocnień.

W 1548 r. zamek liwski stał się własnością Bony Sforzy i w następnym roku rozpoczęła się jego kolejna rozbudowa. Do 1555 r. wieżę bramną podwyższono o dwie kondygnacje i pokryto mansardowym dachem, który pokryty był gontem. Dom Duży został nadbudowany o drugą kondygnację, na którą prowadziły zewnętrzne schody.

Zamek nie stanowił żadnego oparcia przeciwko. Najeźdźcy zajęli go bez walki, a następnie spalili. Podobny los podczas kolejnego przemarszu Szwedów w 1657 r. spotkał całe miasto. Po wycofaniu Szwedów z Polski zamek w Liwie odbudowany, jednak wojna północna przyniosła znów w 1703 r. ofensywę Szwedów na odbudowane umocnienia. Przy użyciu artylerii zamek ponownie został zdobyty i poważnie zniszczony. Od tego czasu część zabudowań, którą dało się jeszcze wykorzystać pełniła już wyłącznie funkcje administracyjne. W uszkodzonej wieży w przyziemiu mieściło się archiwum, a na dziedzińcu wzniesiono drewniany budynek kancelarii starostwa.

Siedziba starosty

W 1782 r. starosta Tadeusz Grabianka doprowadził, że w miejscu Domu Mniejszego został wzniesiony nowoczesny dwór, który przejął funkcje starej drewnianej kancelarii. W połowie XIX w. miał tu miejsce duży pożar, który strawił doszczętnie dwór w wyniku czego tutejsze archiwum trzeba było przenieść do Siedlec.

Przez kolejne 70 lat do 1918 r. ruiny stały się miejscem pozyskiwania przez okolicznych mieszkańców cennego budulca. Doprowadziło to do tego, że ze stopniowo rozbieranych ruin dworu pozostały jedynie dwie ściany, a z murów zamku wieża i północno-zachodni narożnik murów obwodowych. W okresie międzywojennym zaprzestano rozbiórek, a teren starano się zabezpieczyć.

II wojna światowa

W 1942 r. starosta powiatu oficer SS Ernst Gramss odpowiadający za budowę obozu zagłady w Treblince zdecydował o przeznaczeniu resztek zamku na źródło cegły. Zanim jednak rozpoczęto ostateczną rozbiórkę archeolog Otto Warpechowski, powiatowy opiekun zabytków, zgłosił się do Gramssa i przedstawił mu fikcyjną wersję historii zamku lipskiego. Wedle, której miał być on wzniesiony przez zakon krzyżacki - jako najdalej na południowy-wschód wysunięta warownia państwa zakonnego. Wprowadzony w błąd oficer niemiecki nie tylko zrezygnował z rozbiórki, ale - jak to nakazywała nazistowska ideologia - zdecydował za aprobatą przełożonych o jego odbudowie.

Przez kolejne dwa lata ekipą budowlaną kierował sam Otto Warpechowski, który starał się tylko zabezpieczać zabytek i naprawiać powstałe zniszczenia. Po zakończeniu wojny w latach 1955-1961 przeprowadzono na tym terenie badania a następnie przystąpiono do odbudowy zachowanej wieży z fragmentem muru oraz dworu z 1782 r. W zrekonstruowanym dworku umieszczono urzędy gminne i bibliotekę, a w wieży urządzono ekspozycję archeologiczną.

W 1963 r. rozpoczęło tu swoją działalność muzeum dawnego oręża nawiązujące do militarnej przeszłości Liwa jako warowni na granicy Księstwa Mazowieckiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Impulsem nadającym placówce profil zbrojowni był przekazanie około 200 eksponatów darowanych przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa.