Zamek Rabsztyn to turystyczna perła gminy Olkusz. Idealne miejsce na wycieczkę całą rodziną. Zobacz zdjęcia i wideo

Zamek Rabsztyn to turystyczna perła gminy Olkusz

Po obejrzeniu pierwszej atrakcji turystycznej w Rabsztynie można skierować się do zamku. Zwiedzając go poznacie bogatą historię budowli. Zwiedzanie będzie także okazją do podziwiania malowniczych widoków na jurę krakowsko-częstochowską oraz obejrzenia replik średniowiecznych mieczy, dybów, makiet ukazujących, jak kiedy prezentował się zamek i wielu innych ciekawych eksponatów.

Zamek w Rabsztynie Paweł Mocny

Zamek można odwiedzać od wtorku do piątku w godzinach od 10 do 18 a także w soboty i niedziele od 10 do 19. W tygodniu bilet normalny kosztuje 15 złotych. Za ulgowy natomiast trzeba zapłacić 10 złotych. W weekendy i święta cena biletu normalnego to 20 złotych. Bilet ulgowy z kolei kosztuje wtedy 14 złotych.