Zakrzówek zmienia się na naszych oczach. Przypominamy, jak wyglądał w latach minionych [ZDJĘCIA]

Zakrzówek, a dokładnie zalew i powstający tam park Zakrzówek, od wielu miesięcy budzi emocje. Aktywiści miejscy i ekolodzy nie zgadzają się z siatkowanie skał, skalą prac oraz robieniem kąpieliska na małym, a nie na dużym akwenie. Urzędnicy jednak stoją na swoim i prą dalej do realizacji parku według koncepcji, która została opracowana m.in. przy współudziale mieszkańców i także aktywistów. Aktualnie na finiszu jest przetarg na II etap prac, czyli kąpielisko na małym akwenie. Jeśli nie będzie odwołań, to ZZM podpiszę umowę na wykonanie prac za blisko 20 mln zł. Aktywiści mówią o studnie bez dna, bo całość prac ma kosztować 57 mln zł.

Miliony na Zakrzówek wydawano już wcześniej. Jak choćby w 2006 roku, gdy firma Gerium kupiła spory obszar Zakrzówka, wraz z akwenem, za ok. 30 mln zł. Przez lata portugalski deweloper miał zakusy na budowę osiedla na pięknych, przyrodniczych terenach. Presja społeczna i słynne "modraszkowe" protesty doprowadziły do tego, że Kraków odkupił od Gerium Zakrzówek w 2016 roku za ok. 26 mln zł.