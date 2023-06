Zakrzówek w Krakowie. W końcu legalne plażowanie i otwarte kąpielisko. Ale trzeba uważać!

Na początku ostrzegamy! Kąpiele na Zakrzówku na razie na własną odpowiedzialność. Nie ma jeszcze ratowników. Oficjalnie kąpieliska na Bagrach i Zakrzówku zostaną uruchomione 22 czerwca o godz. 10.00. Od tego momentu nad bezpieczeństwem użytkowników będą czuwać wykwalifikowani ratownicy. Ze strzeżonych akwenów będziemy mogli korzystać w godzinach 10.00–18.00, do 3 września.

Przewodnik po kąpielisku na Zakrzówku

Zalew Zakrzówek powstał w 1990 roku po zalaniu starego kamieniołomu wapienia. To jedno z ulubionych miejsc wypoczynkowych mieszkańców miasta. Woda ma tu niesamowicie piękny turkusowy kolor, dzięki złożom wapienia, który tu kiedyś wydobywano. Maksymalna głębokość zbiornika to około 32 metry.

" Baseny pływające w tzw. małym zbiorniku pomieszczą 600 osób, gwarantując im bezpieczną kąpiel . Limit dostępu do całego obiektu ma na celu ochronę jego kameralnego charakteru oraz czystości wody i ochronę przyrody. Korzystając z wodnych uroków Zakrzówka zaleca się stosowanie preparatów do opalania niezawierających pochodnych ropy naftowej, sztucznych barwników, parabenów i silikonów" - zaznaczają urzędnicy miejscy. Czy i jak będą kontrolować tę liczbę? Nie wiadomo.

Zakrzówek to nie tylko kąpielisko

Park Zakrzówek również jest już dostępny dla mieszkańców. Dawny kamieniołom, przekształcony w zbiornik z krystalicznie czystą wodą, dysponujący absolutnie unikalnymi walorami krajobrazowymi – park Zakrzówek już dostępny dla mieszkańców. Ten ponad 50 ha park to niezwykła różnorodność oferty rekreacyjnej na zielonej mapie Krakowa.

Parku Zakrzówek liczy ponad 50 ha, a wraz z przyległymi terenem to około 100 ha terenu zielonego praktycznie w samym centrum miasta. owstały tutaj ścieżki biegowe, specjalnie wymierzone i przygotowane tak, aby można było przeprowadzić profesjonalny trening biegowy, czy rozpocząć swoją przygodę z bieganiem. Pomagają w tym chociażby dostępne na trasie elementy do rozciągania czy pitniki. Zakrzówek to również duże możliwości dla rowerzystów, czy wspinaczy, którzy wyjątkowo chętnie korzystają z tego terenu.