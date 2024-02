Zakrzówek przyciąga nie tylko latem. Krakowianie wybrali się tam w słoneczną niedzielę. Niektórzy weszli do wody Piotr Tymczak

W niedzielę (18 lutego) słoneczna pogoda zachęcała do spacerów. Wielu krakowian wybrało się nad Zakrzówek. Można tam w ciszy, spokoju, w otoczeniu przyrody odetchnąć od codziennego zgiełku. Niektórzy wypatrują już jednak sezonu letniego, kiedy znów będzie można korzystać z kąpieliska na Zakrzówku. Niektórzy już jednak teraz postanowili wejść do wody. Przejdź do GALERII, by zobaczyć jak wyglądał Zakrzówek w tę niedzielę.