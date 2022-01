Zakopianka. Korki już się tworzą. Piątek będzie trudny: zaczynają się ferie, a w Zakopanem jest Puchar Świata w skokach ZDJĘCIA, MAPY

Korki na zakopiance: sytuacja na drodze do Zakopanego

Zakopianka - godz. 15

Coraz gęściej na odcinku Nowy Targ - Zakopane, kierowcy postoją także na światłach w Klikuszowej.

Korki na zakopiance - raport drogowy, godz. 15.00 Google Maps

Zakopianka - godz. 14

Na razie nie ma dramatu. Zagęszcza się ruch na wysokości Nowego Targu.

Zakopianka - godz. 13

Czas dojazdu Kraków - Zakopane to już ok. 2,5 godziny. Ruch powoli, ale sukcesywnie się zwiększa.

Zakopianka - godz. 12

Do południa sytuacja na zakopiance nie była zła. Podróż z Krakowa do Zakopanego zajmowała ok. 2 godziny i 20 minut, co nie jest tak złym rezultatem. Największe korki powstają oczywiście przed Klikuszową i w Skomielnej.