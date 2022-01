Zakopane. Prezydent przyjechał na narty pod Giewont. Wziął udział w charytatywnym maratonie narciarskim

12-godzinny maraton narciarski ma już swoją ósmą edycję. To impreza charytatywna fundacji Handicap Zakopane, która zajmuje się organizacją sportu dla osób niepełnosprawnych. W ramach maratonu narciarze - m.in. byli mistrzowie Polski w narciarstwie alpejskim - przez 12 godzin jeżdżą non stop na nartach, by przejechać jak najwięcej kilometrów. Za każdy bowiem przejechany kilometr sponsorzy wpłacą pieniądze na działalność fundacji. W tym roku zawodnicy do pobicia mają 720 kilometrów.

Tradycyjnie już na czele drużyny narciarskiej stanął prezydent RP Andrzej Duda, która sam jest zapalonym narciarzem. Jednak w tym roku start prezydent stał do końca pod znakiem zapytania - z uwagi na zakażenie koronawirusem.

- Ten maraton w kalendarzu prezydenckim to jedno z najważniejszych wydarzeń roku. Media trafnie przewidziały, że Duda - chociaż chory, covid, leży pewnie tak sztywny, ale na pewno na ten narciarski maraton przyjedzie. Nie mylili się. Już ozdrowiałem. Na szczęście choroba tym razem zupełnie nie była poważna. Praktycznie nie poczułem, że jakakolwiek choroba mnie dotknęła. Jeżeli ktoś wątpi w skuteczność szczepień, mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że teraz po trzech dawkach szczepienia znacznie lżej zniosłem tą chorobę niż w 2020 roku. Wtedy czułem, że byłem chory - mówił Andrzej Duda.