Zakopane. Piękna jesień w Tatrach, zobaczcie te widoki na naszych zdjęciach

Według właściwie większości miłośników górskich wędrówek – jesień to najpiękniejsza pora roku. To właśnie teraz góry przybierają najpiękniejsze barwy – żółto-brązowe, czerwone. Szczególnie widać to w Tatrach Zachodnich. Ta wyjątkowa uroda jesiennych gór ciągnie wielu na tatrzańskie szlaki. Wędrowcy jednak muszą pamiętać, że Tatry jesienią są tak samo piękne, co niebezpieczne.

"W górach już prawdziwa jesień i wielkimi krokami zbliża się zima. W drugiej połowie września wysoko w Tatrach spadł pierwszy śnieg, później dmuchnął pierwszy halny. To właśnie teraz w tatrzańskich lasach trwa rykowisko, czyli jelenie gody, a w wyższych partiach do zalotów przygotowują się kozice" - pisze Tatrzański Park Narodowy.