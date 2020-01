Zakopane. Morze kibiców na ulicach miasta. ZDJĘCIA

Na ten weekend kibice skoków narciarskich w Polsce czekają cały rok. W dniach 24-26 stycznia 2020 roku w Zakopanem odbędą się konkursy Puchar Świata. W zgodnej opinii zawodników biorących w nich udział to najwspanialsza impreza w całym kalendarzu prestiżowego cyklu

Taka opinia to w dużej mierze zasługa fanów, którzy na Wielkiej Krokwi co roku tworzą niepowtarzalną atmosferę, która robi wrażenie. Teraz powinno być jeszcze goręcej, bowiem głównym kandydatem do zwycięstwa w niedzielnym konkursie indywidualnym będzie Dawid Kubacki. A dzień wcześniej, w drużynówce, Biało-Czerwoni również powinni się liczyć o walce o medalowe pozycje.