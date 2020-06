Zakończyły się w Krakowie prace ekipy filmowej realizującej serial "Erynie"

Po raz pierwszy filmowcy pojawili się pod Wawelem na początku marca. Kraków „gra” w serialu Lwów, gdzie rozgrywa się akcja powieści Krajewskiej, na podstawie której powstaje cykl. Filmowcy realizowali zdjęcia głównie w rejonie Starego Miasta – na ulicy Pijarskiej, Poselskiej, Jagiellońskiej i św. Krzyża – oraz na Bielanach. Teraz ekipa przenosi się do kolejnej lokacji – w Przemyślu. Do Krakowa już nie powróci.

„Erynie” są pierwszym efektem podpisanej dwa lata temu umowy między Telewizją Polską a platformą internetową Netflix, która dotyczy wspólnych produkcji oraz udostępniania realizacji pierwszej z firm w ofercie drugiej. Telewizja Polska kupiła prawa do ekranizacji powieści Marka Krajewskiego trzy lata temu, jednak do realizacji serialu przystąpiła dopiero niedawno.

esienią odbywały się castingi do ekranizacji powieści Krajewskiego. Główną rolę komisarza policji Edwarda Popielskiego będzie odtwarzał Marcin Dorociński. To ceniony aktor średniego pokolenia, którego znamy przede wszystkim z roli pułkownika Kuklińskiego w filmie „Jack Strong”. Za reżyserię serialu odpowiada Borys Lankosz, a za scenariusz Igor Brejdygant, Borys Lankosz, Magdalena Lankosz i Władysław Pasikowski. Muzykę do serialu przygotuje Michał Lorenc, a autorem zdjęć jest Marcin Koszałka.