Zakłady zbożowe zastąpią bloki i biurowce wysokie do 47 m?

Teren Polskich Zakładów Zbożowych w Krakowie, przy alei Jana Pawła II, jakiś czas temu został ogrodzony. Wcześniej wyburzono silosy na zboże znajdujące się za frontowym budynkiem. Plan miejscowy dopuszcza tutaj budowę budynków mieszkalnych lub biurowych wysokich nawet do 47 metrów.

FLESZ - Nowy lek na koronawirusa ma 94 proc. skuteczności

Kilka lat temu Polskie Zakłady Zbożowe przeniosły większość produkcji z Krakowa do Niepołomic. W specjalnej strefie ekonomicznej stanął nowy budynek młyna i uruchomiono nową linię produkcyjną. W Krakowie, przy ulicy Ładnej (to pod tym adresem znajduje się siedziba PZZ, choć ich budynki stoją frontem do alei Jana Pawła II), zostało kilkudziesięciu pracowników i jedna linia produkcyjna, przerabiająca 300 ton zboża na dobę. Przy Ładnej pozostał także zarząd spółki. Tak było jeszcze kilka lat temu. Teraz budynki produkcyjne stoją puste, a cały teren został ogrodzony płotem. Na początku roku wyburzone zostały cztery wielkie silosy na zboże, które znajdowały się na tyłach zabudowań.

Wszystko wskazuje na to, że to przygotowania albo do sprzedaży dawnych zabudowań PZZ, albo spółka zamierza sama tutaj inwestować. Obowiązujący plan miejscowy „Mogilska-Chałupnika” daje szerokie pole do popisu. W obszarze, gdzie znajdują się tereny PZZ, można budować bloki mieszkalne lub biurowce wysokie do 16 metrów. Natomiast tuż przy samej alei Jana Pawła II jest strefa zabudowy wysokiej, gdzie mogą znaleźć się budynki o wysokości 34 do aż 47 metrów.

Budynek produkcyjny znajdujący się przy alei Jana Pawła II jest co prawda wpisany do gminnej ewidencji zabytków, ale nie oznacza to, że nie można go wyburzyć, czy przebudować. Ochronę przed wyburzeniem daje dopiero wpis do rejestru zabytków. Czy w miejsce dawnego młyna i budynków Polskich Zakładów Zbożowych powstaną wysokie budynki mieszkalne i biurowe? Spytaliśmy o to kilka tygodni temu władze spółki PZZ, ale do dzisiaj nie doczekaliśmy się odpowiedzi, jakie mają plany.