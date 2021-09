Zakaz eksponowania krwawych plakatów antyaborcyjnych? Jest decyzja sądu

W ocenie służb prawnych wojewody uchwała z 18 listopada 2020 roku zawiera wady formalne przesądzające o konieczności stwierdzenia jej nieważności w całości. Jej zapisy naruszają bowiem porządek prawny w stopniu istotnym.

Chodziło m.in. o to, że gmina może wydawać przepisy porządkowe, ale tylko wtedy, gdy chodzi o unormowanie sytuacji lokalnych o charakterze szczególnym, nadzwyczajnym, co do których brak jest regulacji przepisami państwowymi. Tymczasem w ocenie wojewody w Kodeksie wykroczeń można wskazać przepisy odnoszące się do zagadnień stanowiących przedmiot przywołanej uchwały (np. art. 51 § 1 wprowadzający odpowiedzialność za wykroczenie sprawcy, który krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym lub art. 141 chroniący sferę obyczajności publicznej). "Przyjęta przez Radę Miasta Krakowa uchwała wkracza zatem w obszar regulacji ustawowej celem jej modyfikacji i dostosowania do lokalnych potrzeb zagadnienia już unormowanego w Kodeksie wykroczeń. Tego typu działanie jest sprzeczne z prawem" - uznał wojewoda.