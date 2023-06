Zagłodzony pies znaleziony na chodniku w małopolskim mieście. Fundacja La Fauna zbiera pieniądze na leczenie

Zagłodzona suczka przechodzi leczenie

Obecnie jest w klinice weterynaryjnej, gdzie jest leczona i przechodzi pełną diagnostykę. Mimo, że człowiek bardzo ją skrzywdził, nie straciła zaufania do ludzi. Na widok ręki z pełną miską merda ogonkiem.

Na rzecz leczenia Sally prowadzona jest zrzutka

Historia odnalezienia zagłodzonej suczki

Gdy dotarła na miejsce i zobaczyła psinkę na własne oczy, zaczęła płakać. - Wiele widziałam w swoim życiu, ale tego dnia przegrałam z własnymi emocjami - wyznaje. - Za co? Dlaczego? Kto skazał ją na takie cierpienie? Pytań jest dużo, odpowiedzi wciąż niewiele.

- Kiedy dostałam zdjęcie świat mi się zatrzymał - mówi kobieta, która pojechała na interwencję. Jak dodaje uwielbia psy w typie bullowatych: Wierne, oddane, wiecznie zadowolone z życia, kochające ludzi. Sama mam takiego w domu i on ma jak "pączek w maśle". - Oddałabym za niego duszę diabłu. A tu? Leżąca na chodniku suczka z wszystkimi kośćmi na wierzchu - dodaje ze łzami w oczach.

Suczka doszła do samochodu o własnych siłach, ale w środku przewróciła się. Gdyby nie to, że pomoc już nadeszła, nie miała by szans.

Psika ma trzy lata. Kto jest jej właścicielem? Na razie nie wiadomo. Fundacja próbuje to ustalić, by ta osoba poniosła konsekwencje znęcania się nad psem.