Zagłębie Sosnowiec - Comarch Cracovia. "Pasom" został tylko jeden krok do półfinału

W tym drugim meczu na początku każdej tercji zdobywały gola. Tak też było w niedzielę w Sosnowcu. Zanim na dobre zaczął się mecz podopieczni trenera Rudolfa Rohaczka wygrywali już 2:0. Najpierw trafił Łyszczarczyk strzałem pod poprzeczkę, a następnie kapitan „Pasów” - Gula strzałem z nadgarstka podwyższył wynik. Rohaczek chciał sprawdzić Zabolotnego i dał mu szansę występu.

Golkiper musiał nieoczekiwanie skapitulować w 12 min – po kontrataku pokonał go Blomqvist. Ale to było tylko chwilowe zachwianie faworytów. W II tercji padł kuriozalny gol – Luoto uderzył, a krążek podbili dwaj zawodnicy Zagłębia. Ponieważ w hokeju nie ma goli samobójczych, trafienie zapisano na konto Fina. Niebawem padł już „normalny” gol, zdobył go Racuk w sytuacji sam na sam. Miejscowi odpowiedzieli golem podczas gry w przewadze.