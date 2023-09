Zaginęła 17-letnia Milena Majerz-Maniecka. Widziałeś ją? Zgłoś się na policję Ewa Wacławowicz

W czwartek wieczorem na profilu Małopolskiej Policji, pojawił się wpis, w którym policjanci apelują o pomoc w poszukiwaniu zaginionej nastolatki. "Milena Majerz-Maniecka ostatni raz widziana była dziś (14.09.2023r.) ok. godz. 12.40 w Krakowie w rejonie ul. Śniadeckich. Do chwili obecnej nie powróciła do swojego miejsca zamieszkania i nie nawiązała kontaktu z bliskimi." - czytamy.