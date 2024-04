Zaginął Mieczysław Gutkowski, mieszkaniec Iwanowic Dworskich. Ostatni raz był widziany przez członka rodziny w połowie marca BCA

Zaginiony Mieczysław Gutkowski z Iwanowic Dworskich

Zaginął 68-letni Mieczysław Gutkowski, mieszkaniec Iwanowic Dworskich. Poszukuje go rodzina i funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Skale. Jak informują mężczyzna ostatni raz widziany był 16 marca 2024 roku około godz. 15 w Iwanowicach Dworskich. Wówczas widział go członek rodziny. Od tamtej pory do chwili obecnej Mieczysław Gutkowski nie powrócił do domu i nie nawiązał kontaktu z rodziną.