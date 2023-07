Zaginął Krzysztof Rutkowski z Wieliczki. Mężczyzna ostatnio przebywał w Niemczech

- Dnia 26 lipca zaginął Krzysztof Rutkowski. Około godziny 11.48 wyszedł z mieszkania najprawdopodobniej do sklepu i do chwili obecnej nie powrócił oraz nie nawiązał kontaktu z rodziną. Wieczorem miał wrócić z przewoźnikiem do Polski, jednak nie wrócił on do mieszkania w Seevetal. Miejsce zamieszkania w Polsce to Wieliczka . Jego telefon pozostaje wyłączony, dokumenty najprawdopodobniej zostały na mieszkaniu - informują bliscy zaginionego mężczyzny.