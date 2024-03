Zadbaj o siebie. Czas na wiosenną metamorfozę

Po zimowej aurze wszystko powoli wraca do życia. Czas więc też zadbać o siebie, by wiosną poczuć, że nie tylko przyroda budzi się do życia. Odświeżmy garderobę, zadbajmy o zdrowie i samopoczucie, zmodyfikujmy dietę i postawmy na ruch! A może znajdzie się też czas na nowe pasje?

Chciałoby się zaśpiewać „Wiosna - ach to ty!”. Czas więc na wiosenne metamorfozy i zadbanie o siebie. Po zimie jesteśmy wszyscy jesteśmy nieco zmęczeni. A skoro wiosną przyroda budzi się do życia – obudźmy się i my! To dobry czas na zadbanie o swoje zdrowie, wizytę u kosmetyczki, odświeżenie garderoby, zdrowszą dietę i ruch!

Zdrowie jest najważniejsze

O tym, jak ważna jest profilaktyka, nie trzeba nikogo przekonywać. Kobiety raz w roku powinny udać się na badania ginekologiczne oraz zbadać piersi. Jeżeli zależy wam na kompleksowej usłudze warto rozważyć krakowską Klinikę Ginekologiczno-Położniczą „Arka”. Placówka znajduje się przy ul. Królowej Jadwigi 15. Placówka oferuje pełny zakres opieki ginekologicznej oraz położniczej. Można tu wykonać badania profilaktyczne (USG dopochwowe, piersi, brzucha, tarczycy, wymazy oraz testy z krwi). Kobiety w ciąży zrobią tu badania prenatalne (USG genetyczne płodu, badanie KTG, badania prenatalne z krwi matki NIPT).

Lekarze dobiorą też odpowiednią antykoncepcję, a w razie nagłej pomocy dostępna jest antykoncepcja regularna ((infolinia 24 h).

W Klinice Ginekologiczno-Położniczej „Arka” leczy się też niepłodność, wykonuje badania kolposkopowe i zabiegi ginekologiczne. Można też umówić się na szczepienia na HPV. Działa tu też poradnictwo seksuologiczne dla mężczyzn (infolinia 24 h).

Odśwież garderobę na wiosnę

Wiosna to dobry czas, by odświeżyć swoją garderobę. I to bez obciążania portfela. Warto więc zajrzeć do sklepów BIGA. Znaleźć tam można perełki!

BIGA, jedna z czołowych marek w branży secondhandów, rozpoczęła swoją historię w 2004 roku, otwierając pierwszy sklep w Krakowie. Od tamtej pory, sieć rozrosła się do kilkudziesięciu lokali. Szczególnie obecna jest na południu kraju. Innowacyjność firmy BIGA nie ogranicza się tylko do liczby sklepów, objawia się także w akcjach promocyjnych. Wykorzystując social media, BIGA kreuje unikalne kampanie, zaskakując klientów atrakcyjnymi promocjami. Regularnie docierają do swojej społeczności za pomocą krótkich filmików, budując relacje z klientami i dostarczając niezapomnianych wrażeń zakupowych.

Zmień nawyki żywieniowe

Słodko i bez cukru? To możliwe! Zajrzyj na Limanowskiego 52 na krakowskim Podgórzu. Ciacho bez cukru to kameralna cukiernia i kawiarnia z wypiekami bez cukru, glutenu, laktozy, keto i vegan.

Wszystko można zjeść na miejscu lub kupić na wynos. Każdy produkt ma podany szczegółowy skład, kaloryczność i makro z podziałem na tłuszcze, węgle i białko. Wykonywane tu są też torty i ciasta od 6 porcji do powiększonych na zamówienia do przedszkoli, na urodziny i śluby.

Można tu też wypić przepyszną kawę, specjalną mieszankę arabiki i robusty Vergnano. W poniedziałki zawsze ciasto dnia za 10 zł. Zaparkować najlepiej na ul. Rękawka, gdzie zawsze są miejsca parkingowe.

Do 25 marca cukiernia zbiera zamówienia na wypieki wielkanocne, oczywiście wszystko bez glutenu, cukru, dodatkowo bez laktozy, keto i wegańskie.

Nowy makijaż na wiosnę

Chcesz coś zmienić? Postaw na makijaż permanentny. Zajrzyj na Mogilską 51 (Browmaker Kraków).

Tam motto brzmi: Każda kobieta jest inna. Wykonując makijaż permanentny podchodzi się do każdej klientki indywidualnie. Sam zabieg zaczyna się od rozmowy wstępnej, aby poznać oczekiwania i upodobania.

Nie poleca się gonić za trendami w makijażu permanentnym, ponieważ są zmienne. Zdecydowanie lepiej wygląda wtedy, kiedy jest dopasowany do konkretnej urody, karnacji i naturalnych linii.

Czas na nowe pasje

Wiosna to także doskonały moment na nowe pasje. Pole dance, tenis, a może podszkolenie języka? Wszystko to znajdziesz w Studio AFTER WORK. Oprócz zajęć stacjonarnych (pole dance, joga, tenis) przy ulicy Nazaretańskiej 60, studio organizuje też obozy Pole Dance & Tenis ziemny dla początkujących jak i zaawansowanych, dzieci, młodzieży i dorosłych. Najbliższy Camp już pod koniec maja w Gdańsku.

Czy warto? Z pewnością! Takie zajęcia czy wyjazdy to nie tylko doskonały sposób na zdrowy ruch, ale i poznanie ciekawych osób i nawiązanie nowych przyjaźni.

Dobierz odpowiedni strój

Jeśli już jesteśmy przy pole dance to przyda się odpowiedni strój! Polecamy sklep Poleaddict.eu.

Marka Addict jest efektem pasji i doświadczeń.

- Zaprojektowałyśmy i stworzyliśmy stroje do pole dance, które same chcemy nosić podczas sesji treningowych. Doskonale wiemy, co jest najważniejsze podczas uprawiania tej dyscypliny sportowej i jakie ubranie nie krępuje ruchów - mówią właścicielki.

Odzież dostępna w sklepie to stroje idealne zarówno dla początkujacych, jak i doświadczonych tancerek.

- Uważamy, że sport powinien opierać się na poczuciu solidarności i wzajemnej motywacji. Chcemy wspierać każdą z Was w dążeniu do celów. Nieustannie pracujemy nad rozszerzaniem oferty naszych produktów.

W Addict stawiają na jakość produktów, dobrostan środowiska i pracowników, a nie tempo produkcji. Już teraz dużą część strojów szyje się tam z dzianin z recyklingu, w tym z odzyskiwanych włókien nylonu. Dodatki są metalowe i produkowane w Polsce.

