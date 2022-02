Zaczynają się prace przy Stawie Płaszowskim. Z jednej strony ma to być miejsce rekreacji, z drugiej enklawa dzikiej przyrody

Chodzi o teren przylegający do zbiornika od strony północnej i północno-wschodniej. Miejsce zostanie uporządkowane. Obszar podzielono na dwie strefy. Pierwsza z nich to otulina, która bezpośrednio przylega do stawu. Ma być enklawą dzikiej przyrody.

Dalej od stawu znajdzie się strefa aktywna - oddzielona od zbiornika przez otulinę. Będzie to miejsce wypoczynku i rekreacji. Dla mieszkańców zostaną udostępnione urządzenia, służące do ćwiczeń na świeżym powietrzu.

Zaprojektowano również punkty widokowe. Posadzone zostaną drzewa i krzewy. W ramach inwestycji wykonane zostaną również alejki. Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec tego roku.