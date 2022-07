Zaćma to problem pacjentów w różnym wieku. Gdzie szukać pomocy w Małopolsce? [LISTA]

Pacjenci cierpiący na kataraktę narzekają na stopniowe pogorszanie się widzenia, w tym brak ostrości i zaburzenia prawidłowego odbioru kolorów. Obraz jest najczęściej zmętniony. Powodem takiego stanu rzeczy jest degeneracja naszej soczewki, która ogniskuje światło i przyczynia się do powstawania obrazu. Powszechnie sądzi się, że choroba dotyka przeważnie ludzi w wieku podeszłym. Nie jest to do końca prawdą. Jak podkreślają specjaliści bardzo ważnym czynnikiem ryzyka są kwestie genetyki. Spotykamy bowiem ludzi młodych, którzy mają zaćmę w wieku 30 - 40 lat i często taka sytuacja powtarza się w ich rodzinie.

Od jakiegoś czasu ich sytuacja się jednak znacznie się poprawiła. Wszystko za sprawą uwolnienia przez Narodowy Fundusz Zdrowia procedury operacji zaćmy. Nie obowiązują bowiem już limity na jej wykonanie. Szpitale mogą więc zoperować dowolną liczbę pacjentów w skali miesiąca czy też roku.