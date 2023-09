Zachwycił głosem i charyzmą w "The Voice Of Poland". Wiktor Dyduła wystąpi 21 października w Klubie Spotkań Poczta Główna Paweł Gzyl

Wiktor Dyduła Materiały prasowe

Wiktor Dyduła to młody i utalentowany wokalista, który dał się poznać szerszej publiczności docierając do finału talent-show "The Voice Of Poland'. Jego charyzmę potwierdził ubiegłoroczny debiut - "Pal licho!". 21 października w Klubie Spotkań Poczta Główna w Krakowie posłuchamy pochodzących z niego piosenek na żywo.