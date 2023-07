Zabytek do wynajęcia. Miasto szuka dzierżawcy i opiekuna dla fortu Mogiła

Do wydzierżawienia od gminy jest działka położona przy ul. Igołomskiej 7, a na niej zachowane formy ziemne i obiekty kubaturowe fortu nr 49 1/2a Mogiła.

Zgodnie z zapisami obowiązującego dla tego obszaru miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego możliwe jest ulokowanie w forcie funkcji usługowej z zakresu kultury (jak muzeum, wystawy), administracji, nauki, edukacji, turystyki, handlu, gastronomii. Jak zaznacza ZBK, sposób zagospodarowania fortu powinien uwzględniać zachowanie walorów architektonicznych i historycznych obiektu. Wykluczone są wszelkie funkcje zagrażające zabytkowej substancji i uciążliwe, w szczególności funkcje produkcyjne lub rozrywkowe o charakterze erotycznym.

Zwycięzca przetargu będzie musiał udostępniać fort do zwiedzania oraz zadbać o prezentację jego historii na stworzonej ekspozycji. W ogłoszeniu o przetargu dotyczącego fortu Mogiła czytamy, że zapewniona musi zostać możliwość jego zwiedzania w wybrany co najmniej jeden dzień ustawowo wolny od pracy w miesiącu lub w sobotę, w asyście przewodnika. Z kolei część obiektu - kaponierę obrony wjazdu - "z urządzoną w niej ekspozycją monograficzną dotyczącą fortu oraz Twierdzy Kraków, należy udostępniać codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach działania obiektu lub w przypadku gdy charakter prowadzonej działalności nie wymaga codziennego funkcjonowania co najmniej raz w miesiącu w terminie podanym do publicznej wiadomości" - jak napisano w ogłoszeniu.