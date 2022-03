Zabójstwo 10-latka w Kozłowie koło Miechowa. Rozpoczął się niejawny proces

Jak podaje jego obrońca mężczyzna oskarżony składa wyjaśnienia o podobnej treści jak w śledztwie. Przesłuchano już pokrzywdzonych, ale treść ich zeznań, z uwagi na wyłączenie jawności rozprawy nie jest możliwa do podania.

Do tragedii doszło 27 marca 2021 r.. Grzegorz P. na początku tego miesiąca wyprowadził się z mieszkania w Kozłowie, ale po pewnym czasie tam wrócił, bo chciał zabrać kilka rzeczy. Zastał w nim swojego 13-letniego syna i jego 10-letniego kolegę, który mieszkał z rodzicami po sąsiedzku. Była godz. 21.

- Niedługo potem sąsiedzi usłyszeli krzyki dobiegające z domu obok, zadzwonili do właścicielki, żeby zapytać, co się dzieje. Niestety, nie było jej na miejscu - relacjonował wtedy Sebastian Gleń, rzecznik małopolskiej policji. Z naszych ustaleń wynikało, że mężczyzna zaatakował metalową rurką najpierw 10-letniego syna sąsiadów, a potem rzucił się na swojego syna. Kiedy do domu wróciła jego była partnerka i stanęła w obronie chłopców, mężczyzna też ją pobił.