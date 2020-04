Zabijali, a potem sami zawiśli na szubienicy więzienia Montelupich

Do końca zachował pozytywny obraz własnej osoby: - Drań to taka osoba, która jest pijakiem. Dokonywane przeze mnie mordy to moja prywatna sprawa. Byłbym złym człowiekiem, gdybym pił wódkę i zadawał się z prostytutkami - mówił na komendzie. Został oskarżony o zamordowanie 2 osób, 10 prób zabójstwa (w tym 6 przez otrucie) oraz 4 podpalenia. Wyrok ogłoszono 14 lipca 1967 r. Kot został skazany na karę śmierci. Został stracony 16 maja 1968 r.

W maju 1959 r. znaleziono w mieszkaniu przy ul. Senackiej 11 w Krakowie martwego Jana. S. Był milicjantem, zwolniono go dyscyplinarnie dwa lata wcześniej, bo nadużywał alkoholu. Synem dozorczyni w kamienicy przy Senackiej był Olejnik. Często przebywał w towarzystwie Tadeusza W., który zeznał, że zamordowany Jan S., gdy jeszcze pracował w milicji raz pobił Olejnika. Z czasem Jan S. stracił posadę w MO, stoczył się, a Olejnik go odwiedzał w melinie przy ul. Senackiej. Z relacji Tadeusza W. wynikało, że pili wódkę i wzburzony Olejnik i uderzył Jana S. butelką w głowę i potem go dobił. Tadeusz W. zeznał, że Olejnik zabił też starszą kobietę.

Poszedł do córek kobiety, bo one widziały go, gdy zabierał ich matkę z mieszkania. - Postanowiłem zabić obie, by zlikwidować świadków - powiedział. Przyznał się do winy. Odpowiadał za zabójstwo sąsiadki i usiłowanie pozbawienia życia jej córek. Sąd Wojewódzki w Tarnowie skazał Czabańskiego na karę śmierci. To kara - pisał sąd w uzasadnieniu wyroku z 12 czerwca 1986 r., "która przez eliminację skazanego zagrażającego potencjalnie społeczeństwu, zabezpiecza życie ludzkie w przyszłości". Sąd Najwyższy utrzymał wyrok w mocy 6 listopada 1987 r. O życie syna walczyła do końca jego matka. W marcu i kwietniu 1988 r. dwa razy napisała wnioski o wstrzymanie wykonania kary. Nic nie uzyskała. Czabańskiego powieszono 21 kwietnia 1988 r. To był ostatni wykonany w Polsce wyrok śmierci.

Los Andrzeja Czabańskiego zmienił się w nocy z niedzieli na poniedziałek w czerwcu 1984 r. Gdy zabijał sąsiadkę, w tarnowskim szpitalu rodziła mu się córka. Znał wiele lat rodzinę swojej ofiary. Jej rodzice utrzymywali kontakty z jego matką i ojcem. Czabański ciągle o niej myślał, mimo różnicy wieku. Wiedział, że mąż sąsiadki przebywa w Stanach Zjednoczonych, a ona mieszka z córkami. Czabański postanowił to wykorzystać. Opracował plan, dokładnie przemyślał, co chce zrobić i zaczął działać. Za miastem zaproponował jej seks, a gdy odmówiła, zabił.

We wrześniu 1979 r. Knychała został zatrzymany po raz pierwszy jako podejrzany o serię morderstw. Pomimo rozpoznania przez jedną z niedoszłych ofiar, miał jednak niezbite alibi, bowiem w dniach, w których popełniono morderstwa, figurował na listach obecności w zakładzie pracy w kopalni „Andaluzja”. Został wypuszczony, na dwa lata zniknął. 8 maja 1982 r. podczas spaceru na odludziu zamordował własną szwagierkę, i to było jego ostatnie zabójstwo. Okazało się, że Knychała współżył ze swoją szwagierką, o czym ona chciała w końcu powiedzieć swojej siostrze i stało się to motywem morderstwa.

Seryjny morderca kobiet, znany jako „Wampir z Bytomia”. W latach 1974–1982 brutalnie atakował na Śląsku kobiety i pięć zamordował. Był drugim po Zdzisławie Marchwickim niesławnym „wampirem” działającym na terenie Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. W śledztwie zeznał, że chodził na procesy Marchwickiego i to, co usłyszał, zainspirowało go. Po raz pierwszy Knychała próbował dokonać zabójstwa na tle seksualnym 3 listopada 1974 r. – jego niedoszłą ofiarą stała się 21-letnia kobieta.

Głupota i bestialstwo tej zbrodni wstrząsnęło Częstochową. Dwóch młodych ludzi – 31-letni Mirosław Michoń i 30-letni Jerzy C. w marcu 1984 r. włamało się do ośrodka Polskiego Związku Głuchych, obezwładniając i wiążąc sznurami 67-letniego stróża. Ukradli kilka cenniejszych rzeczy oraz samochód służbowy. Jerzy C. obawiał się, że stróż go rozpozna; Michoń więc wrócił do ośrodka i z zimna krwią strzelił prosto w głowę nieszczęśnika. Wieczorem, gdy bandyci opijali udany skok, Michoń pokłóciwszy się ze wspólnikiem strzelił do niego raniąc w głowę…

Kilkakrotnie stawał przed sadem, dwukrotnie odbywał karę pozbawienia wolności. Włamanie do ośrodka PZG nie było planowane; ot taka fantazja im przyszła do głowy: Jerzy C. skazany został na 15 lat; bezpośredni sprawca morderstwa Mirosław Michoń na karę śmierci. Sąd Wojewódzki w Częstochowie nie dopatrzył się żadnych prognoz poprawy jego postępowania. Nie widział najmniejszych szans resocjalizacji oskarżonego, możliwości powrotu do życia w normalnym społeczeństwie. Całe jego dotychczasowe życie oraz bestialska zbrodnia jaką popełnił, świadczą przeciwko takim szansom.

9. Sylweriusz Zdanowicz

Sylweriusz Zdanowicz na swój proces przed Sądem Wojewódzkim w Krakowie włożył wytworny czarny garnitur, kamizelkę i dobry, markowy krawat. Był elegancki i z szacunkiem odnosił się do wszystkich sędziów. Mówił spokojnie, ważył każde słowo i nie przyznawał się do winy, czyli do zabicia dwóch tarnowskich milicjantów. Opowiadał, że to nie on do nich strzelał.

Wpadł ze wspólnikiem po włamaniu do kiosku. Kajdanki zostały założone na prawą rękę Ryszarda Ch. i lewą Zdanowicza. On korzystając z nieuwagi funkcjonariuszy sięgnął po swoją ukrytą broń i strzelił cztery razy. Dwa pociski trafiły kierowcę, dwa kolejne jego kompana. Sprawcy wymykali się z obławy prawie dwa tygodnie. W końcu wpadli w ręce patrolu MO i poddali się po wymianie ognia. W 1963 r. w telewizji i gazetach pokazano zdjęcia zatrzymanego Zdanowicza. Miał wtedy 24 lata, ale okrzyknięto go wrogiem publicznym nr 1. 13 stycznia 1964 r. przed krakowskim sądem rozpoczął się proces.