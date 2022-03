Zabierzów. Trwa remont na przystanku kolejowym przy parku biznesowym. Zmieni się też jego nazwa Barbara Ciryt

Zmodernizowane zostały perony na przystanku kolejowym obsługującym głównie osiedle technologiczno-biznesowe na granicy Zabierzowa i Rząski. PKP Polskie Linie Kolejowe w lutym oddały do użytku przebudowane perony. Zostały one podwyższone, co poprawia komfort wsiadania i wysiadania z pociągu. Trwają jeszcze prace przy przebudowie podjazdów. Lada dzień - wraz ze zmianą rozkładów jazdy - przystanek kolejowy zmieni nazwę. Od 13 marca będzie to przystanek Zabierzów-Rząska.