Zabierzów. Mężczyzna w kowbojskim kapeluszu straszył pracowników sklepu użyciem broni. Jego western skończył się w areszcie

Pracownicy sklepu wezwali policję. Poinformowali, że mężczyzna na uwagi ochroniarza, że należy zasłonić usta i nosa oraz włożyć rękawice ochronne zareagował agresywnie, krzyczał, używając obraźliwych słów, po czym odsunął na bok kurtkę, pokazując przypiętą do pasa kaburę z przedmiotem przypominającą broń palną.

Mało tego, na drugim boku agresor miał pokrowiec prawdopodobnie ze schowanym wewnątrz nożem. Gdy ochroniarz przywołał agresora do porządku i zachowania zgodnego z prawem, to on ponownie pokazywał kaburę. Wówczas ochroniarz wezwał policję, a "kowboj" zrobił zakupy i wyszedł ze sklepu.

Ochroniarz przekazał policjantom informacje na temat sprawcy i pokazał nagranie z monitoringu sklepowego. To pozwoliło na szybkie zidentyfikowanie agresora i ustalenie jego danych personalnych. Okazało się, że był nim 45-latek z Krakowa. Jeszcze tego samego dnia, policjanci udali się pod adres jego zamieszkania. Na widok mundurowych mężczyzna zdenerwował się, był pobudzony i agresywny. Wyzywał policjantów i groził im.