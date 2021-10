Za niesłuszny areszt kobieta w krakowskim sądzie wywalczyła 420 tys., chce milionów

Jak podaje portal Love Kraków kobieta 25 grudnia 2015 r. wylądowała w Londonie na lotnisku Heathrow Airport i miała ruszyć w podróż do Kairu. W tym momencie do akcji wkroczyły służb i kobieta została aresztowana. Za kratami spędziła następne 456 dni z kryminalistkami w jednej celi. Dwa lata później prokurator, na wniosek którego kobieta została pozbawiona wolności, umorzył postępowanie wobec niej.

Dlaczego w ogóle znalazła się pod lupą śledczych? Sprawa dotyczyła lat 2003-2005. Kobieta pracowała w jednej z firm m.in. jako księgowa, a później została jej prezesem, ale z uwagi na problemy z dokumentami szybko zrezygnowała ze stanowiska.

Spółka ta, według prokuratury, dostarczała (fikcyjnie) komponenty do rafinerii, w wyniku czego poniosły one straty w wysokości 55 mln zł. Tylko jedna osoba przesłuchana przez prokuraturę stwierdziła, że kobieta mogła wiedzieć o tym, że produkcja komponentów jest mistyfikacją. Kobieta od 2008 r. informowała śledczych, że jest gotowa do współpracy. Nie ukrywała się. To nie wystarczyło i dlatego została zatrzymana w Londynie.