Za miesiąc Wielka Parada Smoków, już dziś Teatr Groteska szuka wolontariuszy

"Kochasz wielkie gady? Lubisz wyzwania? Nie boisz się dzieci? Zostań wolontariuszem 22. Wielkiej Parady Smoków! Jeśli jesteś studentem lub uczniem i masz co najmniej 16 lat, to Teatr Groteska zaprasza Cię do współtworzenia jedynego smoczego festiwalu w Polsce" - informuje Teatr Groteska. - "Organizatorzy proponują stanowiska m.in. animatorów zabaw z dziećmi na pikniku oraz opiekunów niedzielnej Parady Smoków, i oferują możliwość zaliczenia praktyk studenckich lub otrzymania zaświadczenia o wolontariacie".

Zgłoszenia zainteresowanych osób są zbierane online do 21 maja. Dodatkowych informacji można uzyskać pod adresem e-mail: [email protected]

Rokrocznie Wielkiej Paradzie Smoków przyświeca temat przewodni, w ubiegłym roku były to smoki miast, katedr, zamków i pałaców polskich, w tym roku organizatorzy chcą, by twórców smoków nie krępowały żadne narzucone hasła.

- "Wielki Odlot", czyli wolność. Było już tyle haseł kolejnych Parad, że tym razem postanowiliśmy dać absolutną wolność wszystkim Smokologom. Uczestnicy parady będą czerpać pomysły i inspiracje ze swoich wyobraźni. Mam nadzieję, że będzie to okazja, by ujawniły się pomysły, o jakich nie śniło się filozofom i że będzie to parada najwspanialsza z dotychczasowych - zapowiadał Adolf Weltschek, dyrektor Teatru Groteska, który od przeszło dwudziestu lat organizuje Wielką Paradę Smoków.