Za kulisami komunistycznej władzy. Film "Gierek" w krakowskich kinach od 21 stycznia

Edward Gierek to w zbiorowej pamięci Polaków jedna z najważniejszych postaci XX wieku. Nic dziwnego, że o jego biografię w końcu upomnieli się filmowcy. Producent Janusz Iwanowski prawie 30 lat gromadził informacje, które pomogły scenarzystom nadać ostateczny kształt filmowej historii. Sekretarza Gierka znał osobiście, to z nim podczas spotkań od lat porządkował wiedzę, zwłaszcza dotyczącą życia prywatnego I sekretarza KC PZPR.

Akcja filmu toczy się w latach 1970–1982, od momentu, kiedy Gierek zostaje I sekretarzem KC PZPR, do końca jego internowania. - Ale nie będzie to film polityczny – zapewnia producent. - Pokazujemy Edwarda Gierka za kulisami władzy, czyli to, czego ludzie dotychczas nie wiedzieli. Relacje rodzinne, które nigdy nie ujrzały światła dziennego, będą istotną częścią tej historii, a sam Gierek zaskoczy niejednego widza.